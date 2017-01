O Encontro Internacional de Palhaços terminou no último domingo

publicado em 23/01/2017

O Euriso - Encontro Internacional de Palhaços consolidou Fernandópolis no roteiro cultural da região de Rio Preto. A quarta edição do festival, que terminou no último domingo, 22, atraiu um público de mais de 16 mil pessoas.





Palhaços de várias cidades do Brasil e de cinco países apresentaram-se no circo montado na Praça Joaquim Antônio Pereira e em várias entidades assistenciais de Fernandópolis. No total, o Euriso reuniu 37 atrações, entre espetáculos e oficinas.





“Simplesmente fantástico o encontro de Fernandópolis. Voltaremos em 2018”, garantiu Leandro Silva Delgado, artista de São José dos Campos responsável pelo espetáculo Delgado e Fununcia Show.





Para o prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, o objetivo foi alcançado. “Chegou o momento de valorizarmos mais a cultura em nossa cidade. Um evento como o Euriso traz, além de turistas, alegria para as famílias. Foi gratificante ver novamente as famílias na praça central”, disse ele, que garantiu a realização do evento em 2018.