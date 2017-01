Detentos colocaram fogo no presídio

publicado em 24/01/2017

Uma rebelião na manhã desta terça-feira, 24, resultou na fuga de detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP3), antigo Instituto Penal Agrícola (IPA) de Bauru (a 212 km de Rio Preto). O presídio fica no quilômetro 349 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga Bauru à cidade de Jaú.





Segundo informações da Polícia Militar, presos colocaram fogo no presídio e alguns detentos fugiram. O número de fugitivos ainda não foi divulgado. Enquanto o Corpo de Bombeiros controla as chamas no presídio, o helicóptero Águia sobrevoa a cidade em busca de fugitivos. O motivo da rebelião não foi informado.