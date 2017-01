Aprovado pela Câmara, parcelamento do débito soluciona possível suspensão do fornecimento de energia elétrica em vários prédios e espaços públicos

publicado em 18/01/2017

Na última terça-feira, 17/01, durante sessão extraordinária convocada pelo Executivo, a Câmara Municipal de Valentim Gentil aprovou, por unanimidade, projeto de lei que autoriza o prefeito Adilson Segura a firmar acordo com a Elektro Eletricidade e Serviços S/A, objetivando o parcelamento de uma dívida de cerca de R$ 1 milhão, deixada pela antiga administração da cidade, referente a contas de consumo de energia elétrica, vencidas desde março de 2016.

O caso gerou grande apreensão na população e inclusive foi noticiado em diversos meios de comunicação regionais, após a empresa, em razão da dívida, notificar a Prefeitura, em 27 de dezembro de 2016, sobre a possibilidade de corte de energia em diversos prédios e espaços públicos do município, dentre eles a sede do Paço Municipal, o Parque Ecoturístico (Prainha) e a Chopplândia.

Desta forma, diante da impossibilidade de quitar o débito à vista, considerando a existência de outras dívidas e a atual situação financeira do Município, o novo prefeito Adilson Segura, imediatamente assim que assumiu o comando do Executivo, negociou junto à Elektro o parcelamento das faturas atrasadas (que só poderia ser efetivado mediante aprovação da Câmara), solucionando assim a possível suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Conforme os termos do acordo firmado entre a Prefeitura de Valentim Gentil e a Elektro, o débito será pago com uma entrada, no valor de R$ 150 mil (com vencimento para 31 de janeiro de 2017), e o restante em 35 parcelas mensais.