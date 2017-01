Reestruturação apresentada por André Pessuto foi aprovada pela Câmara de Vereadores

publicado em 06/01/2017

Após uma análise do funcionamento das Secretarias Municipais e das finanças da Prefeitura de Fernandópolis, o prefeito André Pessuto decidiu reativar novas pastas e também reduzir o salário de cargos comissionados para garantir uma melhor gestão e aproveitamento dos serviços.Com as mudanças, três secretarias foram desmembradas: a de Esportes, Lazer e Cultura foi separada em duas pastas, sendo uma delas de Esportes e Lazer e a outra de Cultura; Agricultura, Pecuária, Abastecimento também foi separada de Meio Ambiente; Gestão e Planejamento são independentes agora. Foi criada ainda a Secretaria Municipal de Comunicação.