publicado em 30/01/2017

A Prefeitura de Fernandópolis realiza nesta semana a redução de uma das rotatórias da avenida Expedicionários Brasileiros, localizada no cruzamento com a rua Cherubim Zaparoli, em frente ao Supermercado Sakashita. O serviço começou nesta segunda-feira, 30, e deve terminar na terça-feira, 31. O trânsito no local não precisou ser interditado.

“Realizamos esta mudança para reduzir os registros de estragos na própria rotatória e também nos veículos que passam pelo local, especialmente os de grande porte. Para fazer a curva neste trecho da avenida, os caminhões e carretas tinham muita dificuldade e, muitas vezes, passavam por cima da guia, o que causava os danos tanto na rotatória quanto nos veículos”, explicou Ederson José da Silva, secretário municipal de Trânsito e Transporte.

A mudança também teve a intenção de melhorar o fluxo no local, já que veículos grandes tinham dificuldade de transitar por lá. Além disso, a equipe técnica e de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo acompanha os serviços para garantir que a rotatória seja ainda mais eficiente e segura.