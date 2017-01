Executivo aguarda apenas a orientação jurídica para dar início ao processo.

publicado em 06/01/2017

O bebê teria recebido um medicamento injetável depois de ser atendido na UPA de Fernandópolis

O novo secretário de Saúde de Fernandópolis, Flávio Ferreira, confirmou na manhã desta sexta-feira, dia 6, que vai abrir sindicância para apurar possíveis erros no atendimento a um bebê de 11 meses, que morreu no fim do ano passado após ser atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Segundo Ferreira, a pasta aguarda apenas a orientação jurídica para dar início ao processo.





Caso

Nos dia 28 e 30 de dezembro, o bebê teria recebido um medicamento injetável depois de ser atendido na UPA, em Fernandópolis. A aplicação teria provocado um enorme hematoma na perna esquerda da criança. Na ocasião, por meio de nota a prefeitura informou que prestou todo o atendimento ao garoto, seguindo os procedimentos e padrões estabelecidos pelo CRM (Conselho Regional de Medicina) e COREN (Conselho Regional de Enfermagem). “Ressaltamos que a UPA segue todos os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde. Nossos sentimentos à família. A Secretaria Municipal de Saúde se coloca a disposição para futuros esclarecimentos”.