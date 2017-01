Candidato deverá estar matriculado em instituição de ensino médio, técnico e/ou superior

publicado em 24/01/2017

Inscrições serão de 06 a 15 de fevereiro, das 08h às 12h, no Depto RH da Prefeitura de Fernandópolis

Estudantes de 25 diferentes cursos poderão se inscrever para o processo seletivo de estagiários na Prefeitura de Fernandópolis. Os aprovados vão preencher o cadastro de reserva de contratações que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo, de acordo com a necessidade da administração.

As vagas são para os cursos de: Técnico em Informática; Técnico em Secretariado; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia; Administração; Jornalismo; Matemática; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Arquitetura; Psicologia; Biomedicina; Serviço Social; Educação Física; Agronomia; Enfermagem; Medicina Veterinária; Engenharia Civil; Ciências Contábeis; Direito; Letras e Farmácia.

O valor da bolsa-auxílio para os contratados, tanto a nível técnico como superior, é de R$ 937,00 com jornada de seis horas diárias.

INSCRIÇÕES E PROVA

Promovido pela Prefeitura de Fernandópolis, juntamente com CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola, o Processo Seletivo abrirá inscrições de 06 a 15 de fevereiro, das 08h às 12h, no Depto RH da Prefeitura, na rua Bahia, 1.316 – Centro.

Para inscrever-se, o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado em instituição de ensino médio, técnico e/ou superior regular, estar munido de documento que comprove sua matrícula e preencher a ficha de inscrição informando seus dados pessoais, bem como apresentar Xerox do RG e CPF. Serão reservadas 10% das vagas oferecidas, por curso, para candidatos portadores de deficiência.

O Processo Seletivo será realizado no dia 05 de março, às 9h, na EMEF Coronel Francisco Arnaldo da Silva, situada à Av. Milton Terra Verdi, nº 732, Jd. América, composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 25 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais / Atualidades.

O edital completo da contratação de estagiários pode ser acessado pelo site www.fernandopolis.sp.gov.br.