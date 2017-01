Locais que se tornaram descartes de entulhos serão mapeados pela Secretaria de Meio Ambiente

publicado em 04/01/2017

Grande quantidade de galhos, com risco de incêndio, ocupa antigo Ecoponto

O meio ambiente proporciona viver com qualidade de vida ou não, dependendo da atuação que os seres vivos exercem sobre ele. Em Fernandópolis, uma das maiores preocupações do prefeito André Pessuto é promover ações de preservação e recuperação do meio ambiente do município.

Na manhã desta quarta-feira, 04, acompanhado pelo secretário Angelo Veiga, Pessuto visitou pontos caóticos da cidade, um deles próximo ao Caic. A área a céu aberto, localizada na estrada rural que liga Fernandópolis à Meridiano, abrigava um antigo Ecoponto e hoje se tornou um descarte dos mais diversos tipos de entulhos, causando, além da degradação ao meio ambiente, riscos de saúde aos muitos moradores que residem nas imediações.

Na segunda visita, também a uma área de antigo Ecoponto, na estrada que liga o bairro da Brasilândia ao recinto de Exposições, a situação foi preocupante. O local se tornou um depósito de galhos com alto risco de incêndio.

Pessuto fez questão de acompanhar as visitas e se mostrou indignado com as áreas abandonadas. “Não podemos permitir esse descaso com o meio ambiente, certamente esses pontos negativos contribuíram para que Fernandópolis perdesse o selo Verde Azul”, disse.