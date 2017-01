Parlamentares trocaram socos depois da escolha de presidente da Câmara; eleito pela 2ª vez, Afonso Machione foi empossado em clube da cidade

publicado em 02/01/2017

O primeiro dia do ano foi marcado pela posse dos novos prefeitos e vereadores da região de São José do Rio Preto e Araçatuba. Em Catanduva (SP), a cerimônia terminou em confusão. Dois vereadores partiram para a agressão e trocaram socos logo depois que o presidente da Câmara de Vereadores foi eleito.

O vereador Amarildo Davoli (PSB) que apoiava outro candidato a presidência da Câmara e perdeu deu um soco no presidente eleito Aristides Bruschi (PEN). Outro homem também se envolve na confusão e agride Amarildo. A Guarda Municipal foi chamada para conter a briga.

O vereador agredido foi levado para uma sala e passou mal. O Samu também precisou ser acionado. Após ser medicado, Aristides deixou o local da posse escoltado pelos guardas. “O que existiu foram diversas conversas com vários grupos. Alguns vereadores entenderam que, por consenso e para manter a harmonia na Câmara, que eu deveria ser eleito. Não vou levar isso comigo, já que sempre tive respeito pelo outro vereador e, como presidente, continuará sendo assim", diz o parlamentar.

Já o parlamentar que começou a discussão alega traição. “Tínhamos combinado uma coisa e ele fez outra. Ele ficou duas semanas conversando e dizendo que estava com a gente, mas mudou na hora da votação”, afirma Amarildo.

Paciência

Antes da discussão, o clima era de festa no salão de festas do Clube de Tênis de Catanduva, que foi preparado para a cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores eleitos. Na sessão solene todos os parlamentares fizeram o juramento e em seguida foram empossados. O mesmo protocolo foi seguido pelo prefeito eleito Afonso Machione (PSB) e a vice-prefeita Martha Espírito Santo Lopes (PMDB), a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da cidade.

Esta é a segunda vez que Machione assume a Prefeitura de Catanduva. Eleito com mais de 34 mil votos o desafio dele agora é governar a cidade com cerca de 120 mil habitantes. Durante o discurso, o prefeito eleito pediu paciência e já adiantou que há falta de recursos para administrar. “A prefeitura não está em uma situação favorável. Por isso, teremos tolerância zero e vamos fazer uma gestão administrativa."