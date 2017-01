O motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado ao Hospital

publicado em 11/01/2017

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em uma colisão frontal ocorrida na madrugada desta quarta-feira, dia 11, na rodovia Assis Chateaubriand, no município de Olímpia, envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Fernandópolis e uma caminhonete Toyota Hilux, de cor bege com placas de São José do Rio Preto.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas teria perdido a vida o motorista com quase 30 anos de experiência na Prefeitura de Fernandópolis, Leonildo Sebastião de Jesus e ainda Aparecida Francelino Passeti, 69 anos e Maria Rosa Rapaci Passeti de 65 anos, paciente e acompanhante.

Os corpos foram removidos para o IML de Olímpia e posteriormente serão liberados e encaminhados a Fernandópolis.

O motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Olímpia.