O D.C.B. foi preso e I.M.B apreendido, ambos em flagrante e estão à disposição da Justiça

publicado em 17/01/2017

Na residência foram encontradas 76 pedras de crack e 59 porções de maconha, além de celulares e dinheiro

Durante patrulhamento preventivo ostensivo, os policiais receberam informações de que em determinado local, no bairro Jardim Araguaia, em Fernandópolis, estariam sendo guardados produtos de furto, bem como ocorrendo tráfico de drogas.

No local, com a chegada das viaturas, os indivíduos empreenderam fuga pulando muros e casas da vizinhança, porém, com o apoio de outras equipes foi possível abordar os indivíduos D.C.B e I.M.B. (menor).

Na residência alvo da denúncia foram encontradas 76 pedras de crack, 59 porções de maconha, R$ 137,00 em espécie, e ainda uma motocicleta com a numeração do chassi raspada, duas bicicletas, um televisor, um aparelho DVD, uma máquina de cortar cabelo e três aparelhos celulares, que foram apreendidos para averiguação de procedência.