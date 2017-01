Todos os sábados, o shopping promove uma sessão de cinema gratuita, voltada ao público infantil, com direito a pipoca e refrigerante

publicado em 09/01/2017

A partir do dia 14 de janeiro, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto traz de volta à sua agenda semanal de atrações o programa Sessão Pipoca e exibe os maiores sucessos infantis da telona, em sessões especiais gratuitas, com direito a pipoca e refrigerante. A apresentação do filme acontece sempre, nas manhãs de sábado, às 10h30, no Cinépolis do shopping, e é voltado para toda a família.

A Sessão Pipoca faz parte da programação especial do Iguatemi Rio Preto, que visa proporcionar experiências únicas de compras, lazer, cultura e entretenimento. Estreando a temporada 2017, neste sábado (14/01), será exibido o filme Moana, fenômeno mundial de bilheteria neste verão, que conta a história de uma jovem que decide velejar através do Oceano Pacífico, com a ajuda de um semideus, e parte para uma tremenda aventura que mudará sua vida.

Para participar da Sessão Pipoca, é necessário retirar os ingressos, antecipadamente, a partir de quarta-feira da semana em que o filme será exibido, no balcão de informações do Iguatemi Rio Preto, no Piso Térreo do shopping. Os ingressos são limitados.

Mais informações sobre as próximas atrações da Sessão Pipoca e a programação de entretenimento e lazer do Iguatemi Rio Preto, acesse www.iguatemiriopreto.com.br ou acompanhe as redes sociais do shopping.

Serviço

Sessão Pipoca Iguatemi Rio Preto

Todos os sábados uma sessão exclusiva para crianças é apresentada com os maiores sucessos infantis das telonas. Para conferir o filme, os pais poderão retirar os ingressos, antecipadamente, no Balcão de Informações do shopping e as sessões serão no Cinépolis, às 10h30. A entrada é gratuita, com distribuição de pipoca e refrigerante. Os convites são limitados.

Filme: Moana

Data e horário: 14 de janeiro, às 10h30.

Local: Cinépolis Iguatemi Rio Preto, no Piso Lazer - Iguatemi Rio Preto.