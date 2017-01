As apresentações são gratuitas e acontecem aos domingos, sempre às 16h, no Piso Superior do shopping

publicado em 11/01/2017

A partir do dia 15 de janeiro, todos os domingos, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto será palco das apresentações dos espetáculos teatrais da temporada 2017 do programa Domingo é Dia de Teatro (DDT). Sucesso entre o público infantil, o DDT já faz parte da programação cultural de Rio Preto e região, trazendo toda a semana uma nova história, encantando crianças e adultos.

Como parte das ações culturais promovidas pelo Iguatemi Rio Preto, o programa visa fomentar a arte entre os espectadores mirins e promover ainda mais a interação familiar, por meio do teatro, proporcionando uma experiência única de entretenimento e lazer.

Novidades

Em 2017, além de um novo repertório de histórias, a novidade do Domingo é Dia de Teatro é o horário e local dos espetáculos – todos os domingos, às 16h, no Piso Superior, em frente à Escola de Artes Lígia Aydar. As apresentações são sempre gratuitas e abertas a todo o público. Os espetáculos são assinados pelo Grupo Lígia Aydar.

Estreando a programação deste ano, neste domingo (15/01), será apresentado o espetáculo teatral “A Galinha dos Ovos de Ouro”; no dia 22 de janeiro, o público acompanhará a história de “João e Maria”; e no dia 29 de janeiro, será encenado “Rapunzel”.

Para assistir as apresenações não é necessário a retirada de ingressos. A entrada é gratuita. Para conferir a programação mensal do Domingo é Dia de Teatro acesse o site www.iguatemiriopreto.com.br e acompanhe a redes sociais do shopping.

Confira a programação deste mês do Domingo é Dia de Teatro:

15 DE JANEIRO

“Galinha dos Ovos de Ouro”

Sinopse: Era uma vez um casal que vivia em uma tranquila cidade do interior, eles eram conhecidos por nunca estarem satisfeitos com nada e adorarem uma moeda de ouro. Um certo dia, uma de suas galinhas começou a botar ovos de ouro. A partir daí, muitas aventuras aconteceram com a galinha de ovos de ouros.

Horário e local: às 16h, Piso Superior | Iguatemi Rio Preto.

22 DE JANEIRO

“João e Maria”

Sinopse: Os irmãos João e Maria se perdem pela floresta após seu caminho de migalhas de pão ser devorado pelas pombas e acabam em uma grande aventura em uma casa de doces de uma bruxa.

Horário e local: às 16h, Piso Superior | Iguatemi Rio Preto.

29 DE JANEIRO

“Rapunzel”

Sinopse: A linda princesa Rapunzel foi tirada de seus pais ainda bebê e aprisionada em uma torre por uma bruxa cruel. Seus longos cabelos era a única forma da bruxa entrar e sair da torre, foi assim por muitos anos até que seu grande amor surgiu e tudo mudou.

Horário e local: às 16h, Piso Superior | Iguatemi Rio Preto.

Serviço

Domingo é Dia de Teatro no Iguatemi Rio Preto

Data e horário: a partir do dia 15 de janeiro, todos os domingos, 16h.

Local: Piso Superior, em frente a Escola de Artes Ligia Aydar | Iguatemi Rio Preto.

Informações sobre a programação acesse www.iguatemiriopreto.com.br