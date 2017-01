Segundo o delegado operacional Sebastião Biazzi, ela morreu por causas naturais após ter se perdido, descartando a possibilidade de homicídio.

publicado em 12/01/2017

A aposentada Zilda Cândida Santana, 72 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, 7, foi encontrada morta em uma mata, localizada no Alto do Marimbondo (Subida Preta), em Jales, na tarde da última quarta-feira, 11. A idosa era portadora de Alzeheimer e vivia com a família em uma chácara, a 300 metros do local onde o corpo onde o corpo foi localizado.

A filha de Zilda, Odete Cândido, o marido e os filhos chegaram a contratar um carro de som para circular pelas ruas de Jales a fim de localizar a mãe. "Os bombeiros encerraram o inquérito, fizeram busca, usaram drone e espalharam equipes pelos quatro cantos, mas ninguém conseguiu encontrá-la", contou.

Na tarde de quarta-feira, porém, moradores da região do Alto do Marimbondo entraram em contato com a polícia comunicando a presença de um corpo em decomposição em uma subida em meio a árvores, preso sob um galho. O Corpo de Bombeiros foi até o local e confirmou que o corpo era da idosa.

Segundo o delegado operacional Sebastião Biazzi, ela morreu por causas naturais após ter se perdido, descartando a possibilidade de homicídio. "Como ela portava Alzeheimer, saiu sem rumo e ficou perdida, vindo a morrer naturalmente", disse o responsável pelo caso, que destacou que para chegar até lá, a idosa teve que atravessar pelo menos três cercas e um terreno.

Hipóteses

Em entrevista por telefone, Odete havia dito que desconfiava que a mãe pudesse estar na mata. "Moramos próximo a uma área rural com bastante mata próximo", relatou, na ocasião.

Quanto aos motivos que levaram a idosa a sair de casa, a filha contou que, na última semana, Zilda ficou afoita ao saber que precisaria ser internada para uma cirurgia. "Ela não gosta de ir para o hospital. Na semana passada, o médico disse que ela precisaria ser internada para uma cirurgia. A partir daí, ela começou a repetir dentro de casa que queria fugir do hospital, mas não pensei que fosse acontecer isso. Ela não tinha motivos para ir embora", contou.