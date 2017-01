João Felisbino dos Santos, 65 anos, morreu no local do acidente

publicado em 10/01/2017

Da redação

João Felisbino dos Santos, 65 anos, condutor do veículo VW/Fusca placas de Meridiano/SP morreu na madrugada desta terça-feira, às 4h50, na SP 320, Rodovia Euclides da Cunha KM 534,400, sentido interior-capital, entre Valentim Gentil e Meridiano.

Foi constatado no local que o veículo VW/Fusca, conduzido por João Felisbino dos Santos (vítima fatal), encontrava-se parado no acostamento e seu condutor desembarcado no momento em que o condutor do veículo (Cavalo Trator) M.Benz/Axor, o qual tracionava o Semi-reboque Randon, ambos com placas de Sertãozinho/SP, por motivos a serem apurados perdeu o controle e chocou-se contra o VW/Fusca sobre o acostamento. Em seguida, atropelou o condutor que encontrava-se fora do veículo, sendo este fatalmente vitimado.

Bombeiros e SAMU de Votuporanga foram acionados, mas encontraram o homem em óbito. O corpo foi recolhido ao IML.

J. C. A. 52 anos (masculino) condutor do veículo (Cavalo Trator) M.Benz/Axor, o qual tracionava o semi-reboque Randon, ambos de Sertãozinho/SP ficou ileso. As causas do acidente serão apuradas.