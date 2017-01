O casal - Batatão e Felícia - e o filhote deles, Manchinha, são os primeiros do Zoológico de Rio Preto a passar por escovação de dentes

publicado em 25/01/2017

O veterinário Ciro Cruvinel ensina bons hábitos de higiene ao hipopótamo Batatão

Batatão, Felícia e Manchinha estão acostumados a abrir a boca para ganhar alimento sempre que um tratador se aproxima do recinto, no Bosque Municipal de Rio Preto. Nessa semana, eles começaram a aprender uma outra função para o “abrir a boca”: a de escovar os dentes. O casal - Batatão e Felícia - e o filhote deles, Manchinha, são os primeiros do Zoológico de Rio Preto a passar por escovação de dentes.

O objetivo é fazer com que eles se acostumem a ficar com a boca aberta para que possam, futuramente, passar por avaliações e tratamentos odontológicos que forem necessários. Gengivite, inflamações, fraturas nos dentes e tártaros são os problemas mais comuns nesses animais de grande porte. O trabalho consiste em fazer uma escovação em toda a arcada dentária dos hipopótamos e depois recompensá-los com comida. O responsável pelo trabalho é o gestor do Bosque, Ciro Cruvinel.