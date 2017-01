A unidade de Fernandópolis precisa de 1.200 bolsas mensalmente, porém, neste mês de janeiro, não coletou 500

O Hemocentro de Fernandópolis precisa urgente de doações de sangue. O estoque detodos os tipos sanguíneosestá em estado crítico, principalmente “O+” e “O-“.A unidade de Fernandópolis precisa de 1.200 bolsas mensalmente, porém, neste mês de janeiro, não coletou 500. Caso o estoque continue assim, há riscos no abastecimento dos hospitais, podendo haver cancelamento de cirurgias e transfusões de sangue.

A Prefeitura de Fernandópolis, como forma de incentivar a doação de sangue, tem a Lei Nº 3.788 – de 04 de Abril de 2011, que garante aos servidores que doam sangue, o direito à folga de um dia de serviço, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo e/ou função, em conformidade com a legislação pertinente.As doações podem ser feitas de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 7h30 às 17h30; de quarta-feira, das 7h30 às 19h; e de sábado, das 7h30 às 12h.

Mais informações no Hemocentro de Fernandópolis no (17) 3442-5544. A unidade fica na Rua Simão dos Santos Gomes, número 266, Jardim Santista, ao lado do Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Orientações ao doador

Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. O menor de idade deve estar acompanhado do responsável.Estar com boa saúde (sem gripe, resfriado, diarreia ou alergias) e sem feridas ou machucados no corpo ou na boca.Ter mais de 50 quilos para os homens e mais de 51 quilos para as mulheres.O intervalo entre as doações deve ser de 90 dias, com no máximo três doações ao ano para as mulheres; e 60 dias com no máximo quatro doações ao ano para as mulheres.

No dia da doação

É obrigatório apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial: RG, Carteira Profissional, etc;

Dormir bem, pelo menos 6 horas antes da doação;

Caso esteja tomando medicação, levar sempre o nome do remédio.

Evitar o jejum. Fazer refeições leves e não gordurosas. Em refeições fartas como o almoço e jantar, só doar após 3 horas;

Evitar o uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Não fumar por no mínimo uma hora antes e uma hora após a doação;

Não praticar exercícios físicos exagerados e atividades perigosas, como subir em locais altos ou dirigir veículos em rodovias, etc;

Permanecer no serviço hematerápico após a doação por 15 minutos;

Não forçar o braço em que foi realizada a punção no dia da doação, para evitar sangramentos e hematomas.