Festival “Em Janeiro Teatro pra Criança é o Maior Barato”, realizado em São José do Rio Preto, chega à sua 13ª edição com 23 apresentações, 21 debates e cinco atividades formativas na programação

publicado em 16/01/2017

O 13º Festival “Em Janeiro Teatro pra Criança é o Maior Barato”, idealizado pela Cia. Fábrica de Sonhos, será realizado de 20 a 29 de janeiro, com uma grade de programação voltada exclusivamente ao público infantil, composta por 21 espetáculos, sendo 13 de São José do Rio Preto (SP) e oito de São Paulo (SP). As apresentações serão no Teatro Municipal Paulo Moura e em espaços públicos.





Com a proposta de expandir a investigação sobre a produção teatral voltada para criança, o jornalista Dib Carneiro Neto, um dos maiores críticos de teatro infanto-juvenil do Brasil, foi responsável pela curadoria dos espetáculos, junto com a Cia. Fábrica de Sonhos. “Nesta edição, ampliamos a quantidade de linguagem e de pesquisa sobre o teatro infantil dentro da programação. O público poderá conferir espetáculos premiados, que trabalham com o lúdico de maneira bem diversificada”, explica Drica Sanches, coordenadora do Festival.





Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda da Play Ingressos, na bilheteria física - localizada no piso 1 do Plaza Avenida Shopping - e on-line, pelo site www.playingressos.com.br. Os valores são R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), porém, todos pagam meia-entrada se adquirirem os ingressos até uma hora antes do início de cada apresentação.





A fim de fortalecer o cenário das produções teatrais infanto-juvenis, propor aprendizado e incentivar a troca de experiências, serão realizados debates sobre os espetáculos, abertos ao público, sempre no dia posterior à apresentação. Além disso, a classe teatral e os interessados em artes cênicas também poderão participar das cinco atividades formativas que compõem a grade de programação. As inscrições para as atividades podem ser realizadas por meio do e-mail atendimento@ciafabricad esonhos.art.br e a seleção será por ordem de inscrição.