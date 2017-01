Eletricista de Ilha Solteira morreu em junho, em Trinidad e Tobago; corpo de Odair Bezerra chegou nesta quinta-feira na cidade para enterro

publicado em 13/01/2017

Depois de sete meses de espera, a família do eletricista Odair Bezerra Lins, que foi morto em Trinidad e Tobago, se preparou para fazer o velório e o enterro dos restos mortais do trabalhador, que era de Ilha Solteira (SP). Mas, na manhã desta sexta-feira (13), antes do velório começar, a família procurou a polícia para pedir uma nova investigação, porque desconfiaram que o corpo que chegou não é de Odair.

A família do eletricista desconfia que a ossada não é dele e questiona o laudo com a causa da morte.

De acordo com o irmão do eletricista Djair Bezerra Lins, o corpo chegou por volta das 19h desta quinta-feira (12), em Ilha Solteira. Mas, quando a viúva de Odair, Márcia Aparecida Martins Lopes, viu os restos mortais, suspeitou que não era do marido.

“Segundo a esposa dele, na verdade só tinha osso, não tinha corpo. Lá na funerária ela não concordou com a situação, fecharam a urna de novo. Um legista foi lá na manhã desta sexta-feira e o legista sugeriu acionar a polícia”, afirma Djair.

A causa da morte registrada no atestado de óbito também revoltou os familiares. Segundo Djair, no atestado veio que a causa da morte é indeterminada. “Sobre a morte o que a gente sabe é que fizeram a investigação, foi constatado assassinato, mas o atestado de óbito veio como morte não determinada. Se foi um assassinato, teria que ter uma causa, um tiro, um ferimento. Como vai dizer que a pessoa morreu com morte indefinida”, afirma.

Na delegacia, o delegado disse que, por se tratar de uma investigação internacional, a família deveria procurar a Polícia Federal para abrir uma investigação. O advogado disse para a TV TEM que ainda não está definido se vão abrir uma investigação.

Apesar da suspeita, a viúva de Odair decidiu manter o velório e o sepultamento ocorreu na tarde desta sexta-feira.

O eletricista trabalhava na ilha caribenha para a construtora OAS e desapareceu no dia 8 de junho. O corpo dele foi encontrado dentro da caminhonete da empresa que ele dirigia, semanas depois. Exames de DNA foram feitos em julho para comprovar a identificação do corpo. “Certo que foi assassinato, ele estava no trabalho, foi pego, o carro que ele estava foi encontrado dois, três dias depois e não foi roubado nada dos pertences dele. As únicas coisas que levaram foram o celular dele e da empresa. Dinheiro, carteira, aliança, tudo estava lá. Eu vi isso, eu e a filha dele. Não foi assalto”, afirma o irmão.

Djair acredita que não será fácil obter as respostas sobre o que aconteceu com o eletricista. O corpo demorou sete meses para retornar ao Brasil. O G1 entrou em contato com o Itamaraty e com a OAS para saber os motivos da demora para o corpo ser liberado, mas não retornaram até a publicação. “Infelizmente vai se uma resposta difícil de encontrar. Fiquei oito dias lá, com um intérprete, já que não conheço a língua. Será que as respostas que deram é o que a gente queria ouvir?”, questiona.

O caso

O eletricista foi visto pela última vez no dia 8 de junho. A família dele procurou a Polícia Civil de Ilha Solteira no dia 12 de junho. No dia seguinte (13), os parentes avisaram a Polícia Federal em Jales. Segundo a mulher do eletricista, Odair trabalhava na ilha do Caribe há mais de um ano na manutenção de máquinas pesadas na construção de rodovias naquele país.

Odair trabalha em San Fernando e voltava para casa a cada quatro meses. Representantes da empresa entraram em contato com ela após o desaparecimento para dizer que a caminhonete que ele usava havia sido encontrada abandonada perto de uma praia deserta com marcas de sangue. Ele teria saído sozinho para fechar uma bomba d'água e não foi mais visto.

No dia 24 de junho, a polícia de Trinidad e Tobago encontrou um corpo, em uma área de floresta, em Trinidad e Tobago. De acordo com a OAS, as roupas da vítima eram similares aos que o eletricista estava usando no dia do desaparecimento.

Mas, como ainda não havia confirmação oficial de que se tratava de Odair, foi preciso fazer um exame de DNA. A OAS disse em uma nota que, “pelas leis locais do país, é necessário que um irmão e um descendente realizem exames de DNA a fim de cruzar as informações genéticas do corpo encontrado."