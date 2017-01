A entrada será solidária, com a doação de 1 kg de alimento, que será direcionada para a AACD Rio Preto

publicado em 19/01/2017

Evento deve agitar o Iguatemi neste fim de semana

Treze cervejarias de diferentes localidades do Brasil, além de food trucks da região, apresentações musicais, bate-papo e workshop com grandes nomes do universo cervejeiro farão parte do Beer Day, que será realizado nos dias 21 e 22 de janeiro, o Shopping Center Iguatemi Rio Preto. Esta é a segunda edição do evento, em sua edição Verão. A primeira foi em agosto de 2016.

“O Beer Day é um evento pioneiro do Iguatemi Rio Preto que, em 2016, foi realizado em quatro shoppings do grupo. Essa ação reforça a missão do Iguatemi de criar experiências únicas e memoráveis de consumo e lazer, estando presente em todos os momentos da vida dos nossos clientes”, comenta o gerente geral do Iguatemi Rio Preto, Paulo Tilkian.

Em sua edição Verão, o público poderá apreciar mais de 60 diferentes rótulos de 13 cervejarias artesanais. O Beer Day é uma realização da República da Cerveja Artesanal e do Iguatemi Rio Preto. O evento será no dia 21 das 10 às 22 horas e no dia 22 das 11 às 20 horas, no Deck da Figueira, no Piso Térreo do shopping. A entrada será solidária, com a doação de 1 kg de alimento, que será direcionada para a AACD Rio Preto. Outras informações, no site www.iguatemiriopreto.com.br.