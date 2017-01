“Cabaret do Mercosul”, da Cia Circo Delírio, será apresentado às 17h30

O “EuRiso – 4° Encontro Internacional de Palhaços” – tem nesta sexta-feira (20) o primeiro espetáculo estrangeiro realizado na Praça da Matriz. “Cabaret do Mercosul”, da Cia Circo Delírio, com palhaços da Argentina e Uruguai, será apresentado às 17h30. A programação do dia conta ainda com grandes espetáculos nacionais.

O “EuRiso” é realizado pela Prefeitura de Fernandópolis, Mirabolante Companhia e Palhaços de Plantão, de 17 a 22 de janeiro. As apresentações se dividem entre a Praça da Matriz e bairros da cidade. Mais informações no site: www.euriso.com.br

“Estamos muito contentes com a participação do público no evento, mesmo com o tempo chuvoso. Isso mostra o carinho que a população fernandopolense já tem com o Encontro Internacional de Palhaços. Esperamos que continue assim, a praça cheia de alegria. Até domingo temos muitos eventos para as famílias, aproveitem!”, disse a secretária de cultura Iraci Pinotti.

Espetáculos – praça da matriz e lona de circo

11h – Praça da Matriz: “Show da Percha” Circo do Asfalto – Santo André-SP

12h –Praça da Matriz: “Adondedormem” Cia O Que Será de Nós – São José do Rio Preto-SP

16h30 – Praça da Matriz: Roda Cômica Euriso – João Artigos

17h30 – Praça da Matriz: “Cabaret do Mercosul” Cia Circo Delírio – Argentina/Uruguai

20h30 – Lona de Circo (Praça da Matriz): “Circo de Doisdo” Cia Pé de Chinelo – Ribeirão Preto-SP

OFICINAS

9h: Oficina de Brinquedo Popular – Cia Mais Maior de Circo e Família Santiago Santos

Espetáculos – bairros

10h – Associação Beneficente Casa da Criança Auta de Souza: “Delgado e Fununcia Show” Trupe Quintal Circense – São José dos Campos-SP