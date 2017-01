A seleção acontece nos dias 7 e 8 de janeiro e as bolsas são para os cursos de balé, teatro, jazz, contemporâneo e sapateado

publicado em 05/01/2017

Se você é um apaixonado pela arte e quer mergulhar nesse incrível universo, aprendendo e se aperfeiçoando com profissionais altamente qualificados e em uma escola que oferece a melhor infraestrutura de São José do Rio Preto e região, então essa é a sua chance. Já estão abertas as inscrições para o Concurso de Bolsas da Escola de Artes Ligia Aydar para as turmas 2017.

A seleção acontecerá, neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de janeiro, na sede da Escola, localizada no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, no Piso Superior. O concurso é válido para os seguintes cursos/turma:

- Ballet Kids (7 a 10 anos);

- Ballet Teens (11 a 14 anos)

- Ballet Avançado (a partir de 13 anos)

- Jazz Kids (7 a 10 anos).

- Jazz (a partir de 11 anos)

- Teatro Kids (7 a 10 anos)

- Teatro Teens (11 a 14 anos)

- Teatro (a partir de 15 anos)

- Contemporâneo (a partir de 15 anos)

- Sapateado (a partir de 7 anos)

Para participar é necessário ter idade mínima de 7 anos e se inscrever, antecipadamente, pelo e-mail para contato@ligiaaydar.com.br, indicando as seguintes informações: nome; idade; telefone; e curso(s) de interesse. A confirmação da inscrição e as informações com os detalhes da seleção serão passadas via e-mail para o candidato inscrito. As inscrições são gratuitas.

Os critérios de seleção serão com base em técnica e perfil do aluno. O processo será por eliminatória e o resultado será comunicado no dia da seleção ao aluno ou o responsável, no caso de menores de idade. As porcentagens de desconto podem chegar até 90%. Outras informações sobre os cursos você confere no site www.ligiaaydar.com.br ou pelo telefone (17) 3363 9005.