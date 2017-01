'EuRiso" conta com vasta programação

publicado em 16/01/2017

Prepare-se para embarcar em longos dias de muita alegria no 4° “EuRiso - Encontro Internacional de Palhaço” de Fernandópolis, que acontece de 17 a 22 de janeiro com várias atrações para toda a família. Realizado pela Prefeitura de Fernandópolis, Mirabolante Companhia e Palhaços de Plantão, o “EuRiso” é um espaço para celebrar a alegria do palhaço e espalhar esta magia do bom humor a todos os participantes do evento. Também tem o objetivo de valorizar o talento dos artistas de circo.

“É com imensa satisfação que participamos neste ano da realização deste encontro, que leva para os participantes a magia e alegria do circo e do palhaço. Esperamos grande público durante as atrações para que em breve este seja o maior encontro de palhaços da América Latina”, disse o prefeito André Pessuto. Já Rafael Guerra de Aquino, idealizador e um dos organizadores do evento, explicou que o “EuRiso” surgiu da inquietude de investigar e disseminar a arte do palhaço, em sua essência.

“O Anjos do Picadeiro, evento organizado pelo grupo Teatro de Anônimo, é a influência que mobiliza os grupos na busca por um trabalho de qualidade e pesquisa. Desde 1998 temos contato com o Anjos e as reflexões que se constroem a partir dele. Buscamos pensar o riso a partir do viés da necessidade humana básica e no palhaço como figura, não somente da arte de fazer rir, mas como carreadora dos reais valores humanos, sejam eles bons ou maus. O palhaço é um anti-herói que constrói suas relações a partir da verdade, e consegue ser amado e aceito do jeito que é com seus defeitos e qualidades”, explicou Rafael de Aquino.

O evento vai reunir profissionais das artes circenses de várias regiões do Brasil e também de outros países. As apresentações se dividem entre a Praça da Matriz e bairros da cidade. Mais informações no site: www.euriso.com.br.

Programação do 4° Encontro Internacional de Palhaços

*Todos os eventos de apresentação acontecem na Praça da Matriz, porém, será montada uma lona de circo no local, por isso, há a descrição com os termos Praça e Lona.

((( Espetáculos – Praça da Matriz e Lona de Circo )))

17/01 – Terça-feira

11h - Praça da Matriz – “Circo de Doisdo” Cia Pé de Cana – Iracemápolis-SP

20h30 – Lona de Circo: Abertura – Mirabolante Companhia

21h – Lona de Circo: “Mãos a Obra” La Cascata Cia – São José dos Campos-SP





18/01 – Quarta-feira

11h – Praça da Matriz: “Delgado e Fununcia Show” – Trupe Quintal Circense – São José dos Campos

17h30 – Praça da Matriz “Viralata: O Palhaço Tá Solto!” Rodrigo Robleño – Belo Horizonte-MG

20h30 – Lona de Circo: “Cabeça de Nego” João Carlos Artigos – T.Anônimo* - Rio de Janeiro-RJ (classificação: 14 anos).





19/01 – Quinta-feira

11h – Praça da Matriz: “Forfe” Cia Moscas Volantes – Hortolândia-SP

15h30: Palhaceata

17h30: Praça da Matriz: “Picadeiro Aberto” Palhaços do Mundo

20h30: Lona de Circo: “Elas” Humanidhas Trupe – Jacareí-SP





20/01 – Sexta-feira

11h – Praça da Matriz: “Show da Percha” Circo do Asfalto – Santo André-SP

12h –Praça da Matriz: “Adondedormem” Cia O Que Será de Nós – São José do Rio Preto-SP

16h30 – Praça da Matriz: Roda Cômica Euriso – João Artigos

17h30 – Praça da Matriz: “Cabaret do Mercosul” Cia Circo Delírio – Argentina/Uruguai

20h30 – Lona de Circo: “Circo de Doisdo” Cia Pé de Chinelo – Ribeirão Preto-SP





21/01 – Sábado

10h – Praça da Matriz: “As Inigualáveis Irmãs Cola” Irmãs Cola – Ribeirão Preto-SP

11h – Praça da Matriz: “Tenho Um Circo na Minha Mala” Palhaça Figaza – Argentina

12h – Praça da Matriz:“Distrair e Destruir” Irmãos Bigode – Colômbia/Argentina

15h30 – Praça da Matriz: Churumelo Circos – Rio de Janeiro-RJ

16h30 – Praça da Matriz: “Circulando” Los CircoLos – Campinas-SP

17h30 – Praça da Matriz: “A Graça das Muié” Palhaças do Mundo

20h30 – Lona de Circo: “Tomate Puro Tomate” Tomate – Argentina





22/01 – Domingo

17h30 – Praça da Matriz: “H2 Boom” El GranEnano – Uruguai

20h30 – Lona de Circo: “Somos Cromossomos” Cia Cromossomos – São Paulo-SP

22h – Lona de Circo: Encerramento e Homenagens Mirabolante Companhia e Palhaços de Plantão





Oficinas

17/01 – Terça-feira

9h: Oficina de Circo Trupe Quintal Circense – São José dos Campos-SP

14h: Oficina de Circo Trupe Quintal Circense – São José dos Campos-SP





18/01 – Quarta-feira

9h: Oficina de Malabares Irmãs Cola – Ribeirão Preto-SP

14h: Oficina de Malabares Irmãs Cola – Ribeirão Preto-SP





19/01 – Quinta-feira

9h: Oficina de Circo Trupe Quintal Circense – São José dos Campos-SP





20/01 – Sexta-feira

9h: Oficina de Brinquedo Popular – Cia Mais Maior de Circo e Família Santiago Santos





Espetáculos – Bairros

17/01 – Terça-feira

10h: Casa Abrigo COFASP: “Palhaços, Bagagens e Suas Viagens” Cia Mais Maior de Circo – São Paulo-SP





18/01 – Quarta-feira

10h – Associação Comunitária Maria João de Deus: “Segura, Mamãe” Cia Da Sorte – Brasília-DF

10h: Associação Filantrópica Henri Pestalozzi: “Forfe” Cia Moscas Volantes Hortolândia-SP





19/01 – Quinta-feira

10h – Casa de SemiLiberdade: “Distrair e Destruir” Irmãos Bigode – Colômbia/Argentina

10h – Projeto Os Sonhadores: “Circo de Doisdo” Cia Pé de Cana – Iracemápolis-SP





20/01 – Sexta-feira

10h – Associação Beneficente Casa da Criança Auta de Souza: “Delgado e Fununcia Show” Trupe Quintal Circense – São José dos Campos-SP