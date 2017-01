As obras trarão mais qualidade e segurança no serviço de distribuição e beneficiarão aproximadamente 35 mil clientes

publicado em 09/01/2017

A Elektro investiu durante 2016 mais de R$ 10 milhões para Cardoso e região, visando aumentar a qualidade e segurança do serviço de fornecimento de energia elétrica. Parte do investimento foi destinado à instalação de um novo alimentador de 15 KV na subestação de Fernandópolis, beneficiando mais de 6.400 clientes do município.

Outro grande investimento é a obra na subestação de Guariroba, que garante mais confiabilidade e continuidade no fornecimento de energia para mais de 27 mil clientes na região das cidades de Cardoso, Américo de Campos, Álvares Florence, Rolândia, Pontes Gestal e Paulo de Faria.

Todas as melhorias já foram implantadas e estão em operação. “Os investimentos, além de proporcionarem mais agilidade no restabelecimento do serviço para os moradores, reforçam nossa missão de distribuir energia com segurança e qualidade”, destaca James Ho, gerente de subestações e linhas de transmissão da região oeste.





Sobre a Elektro