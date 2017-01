Ação acontece no próximo sábado, das 12 às 17h, nos postos “Pastor Marcelino Deúngaro”e “José Ferreira Maia”

publicado em 11/01/2017

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis abre duas unidades de saúde neste sábado, 14, para vacinação dos moradores da cidade contra a Febre Amarela. As UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) “Pastor Marcelino Deúngaro”, no Jardim Rio Grande, e “José Ferreira Maia”, no Jardim Pôr do Sol, vão funcionar das 12 às 17h.

Os moradores dos bairros: Santista, Condomínio Morada do Sol, Jardim Rio Grande, Residencial Por do Sol, Rosa Amarela, Bom Jesus, Jardim Independente, Vila Santa Luzia, Jardim Santa Catarina, Conjunto Habitacional Orlando Sanches Garcia e Jardim Água Vermelha deverão procurar as unidades de saúde para atualizar a vacina de Febre Amarela.

A escolha destes dois pontos de atendimento deve-se à proximidade ao local onde um macaco foi encontrado morto no dia 8 de dezembro de 2016, infectado por Febre Amarela. O animal estava em uma área entre o Asilo São Vicente de Paulo e o salão Tamburi. Todas as unidades de saúde de Fernandópolis continuam a busca por pessoas com a vacina de Febre Amarela em atraso. Entre os dias 27 de dezembro e 06 de janeiro, o município vacinou 2.940 pessoas.

A cobertura vacinal da população de Fernandópolis no período de 2006 a setembro de 2016 estava em 83,6%. Visando alcançar 100%, a Secretaria de Saúde desencadeou ações de intensificação em todo o município, como estender o horário de atendimento e orientar a população a procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. A vacina está disponível em todas as UBSF da cidade gratuitamente.

Em dezembro de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma reunião com os enfermeiros para que fiquem em alerta com relação os sinais e sintomas da Febre Amarela. Também foram entregues ofícios aos hospitais do município e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com informações sobre a doença. Durante esta semana, também são realizadas reuniões com os enfermeiros das equipes sobre a atualização do calendário vacinal da população e sobre a intensificação da vacinação de Febre Amarela.

Serviço:

*Pontos de vacinação abertos para este próximo sábado, dia 14:

(( UBSF Pastor Marcelino Deúngaro. Rua KazuyoshiBeppu, 355, Núcleo da Cesp. ))

(( UBSF José Ferreira Maia. Travessa Maria Luiza, 187, Pôr do Sol. ))