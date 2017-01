Vítima teve cortes nos braços e no rosto em Araçatuba; agressor vai responder em liberdade por lesão corporal

publicado em 30/01/2017

Um delegado de polícia de Valparaíso (SP) é suspeito de ter agredido uma mulher com um prato durante uma discussão por conta de mesa na praça de alimentação de um supermercado em Araçatuba (SP), neste domingo (29).

Segundo informações da Polícia Civil, a confusão começou quando mãe e filha ocuparam uma mesa onde o delegado havia deixado suas chaves para "guardar lugar". Ele foi até as duas mulheres e reclamou. As duas não gostaram e começaram a discutir com ele por conta da mesa.

Ainda de acordo com a polícia, uma das mulheres jogou comida no delegado e ele revidou jogando o prato na mulher. O prato quebrou e cortou um dos braços e o rosto dela.

O delegado foi embora quando algumas pessoas que estavam no local começaram a gritar. A mulher ferida foi encaminhada para o pronto-socorro. O delegado vai responder em liberdade por lesão corporal e o caso será investigado pela corregedoria da Polícia Civil.