Interessados em compor o grupo devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura de 9 a 17 de janeiro

publicado em 05/01/2017

Coro Municipal de Fernandópolis tem vagas abertas

O Coro Municipal de Fernandópolis abre inscrições de 9 a 17 de janeiro para novos integrantes. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura, das 9h às 17h. Inicialmente, haverá uma análise vocal dos inscritos. Os que tiverem potencial de voz passam a integrar diretamente o Coro Municipal, os demais ingressam primeiro em uma capacitação e curso de técnica vocal, que deve acontecer às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, para depois entrar para o Coro.

Este Coro Municipal é uma iniciativa da Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. As aulas são gratuitas e ocorrem desde abril do ano passado, atendendo atualmente 50 pessoas. A regência é do maestro Sandro Muniz. Os ensaios do grupo já formado acontecem às terças-feiras, das 19h30 às 21h, no Teatro Municipal. O Coro tem como objetivo promover cultura de forma integrada, onde o munícipe não apenas contemple a produção artística de outros, mas some-se a eles na produção de cultura.

Serviço:

Inscrições para novos coristas

Período: 9 a 17 de janeiro

Local: Secretaria Municipal de Cultura, na rua Kazuyoshi Beppu, 305, Jardim Rio

Grande (antigo clube da Cesp)

Horário: das 9h às 17h

Telefone para informações: 3442-3797