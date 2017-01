Segundo o MP, há suspeita de um esquema para aprovar ilegalmente candidatos em concursos públicos e processos seletivos

publicado em 29/01/2017

Concurso público da Prefeitura de Valentim deve ser anulado

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Tribunal de Justiça do Es tado de São Paulo, por meio da Comarca de Votuporanga a lista dos aprovados no concurso público, realizado em 2013, para a Prefeitura de Valentim Gentil. O concurso pode ser anulado.

De acordo com o Ministério Público, há suspeita de um esquema para aprovar ilegalmente candidatos em concursos públicos e processos seletivos. Os investigados são suspeitos de combinar as empresas que venceriam as licitações para fazer os concursos, superfaturando o valor do serviço.

Na última semana, a Justiça concedeu liminar numa outra ação do MP que impede os candidatos, aprovados num concurso em 2013, de continuarem a tomar posse. Os que já estão no cargo vão permanecer até o julgamento do processo e podem ser exonerados, dependendo da decisão da Justiça.