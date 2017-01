Michel Teló, Cavaleiros do Forró e João Bosco & Vinícius abrilhantaram o evento realizado de 27 a 29 de dezembro, no Recinto de Exposição de Valentim Gentil, com entrada gratuita todas as noites

publicado em 02/01/2017

Com portões abertos todas as noites, público lotou o Recinto de Exposição de Valentim Gentil

O público de toda a região – e até mesmo de outros estados – compareceu em peso no Recinto de Exposição de Valentim Gentil para prestigiar as Festividades de Final de Ano do Município, uma das maiores festas com entrada gratuita do país. O evento, realizado de 27 a 29 de dezembro, contou com shows de grandes astros da música brasileira.

Quem abriu as festividades, no dia 27/12, foi o cantor Michel Teló, com direito a grandes hits de seu conhecido repertório, como “Fugidinha”, “Amiga da minha irmã”, “Humilde residência” e o megassucesso “Ai, se eu te pego”. O técnico do The Voice Brasil, da TV Globo, também interpretou clássicos da música caipira, lembrando os tempos de “Bem Sertanejo”, quadro que Teló apresentou no “Fantástico”, também da emissora carioca.

No dia 28, a banda Cavaleiros do Forró, presença garantida nas melhores festas universitárias do país, se apresentou pela primeira vez no interior do Estado de São Paulo. Para se ter ideia, o cantor Peruano, líder do grupo, é dono de alguns dos principais sucessos do atual forró, como por exemplo “Vai correndo atrás”, “Vai morrer de me ligar”, “Dor de cotovelo” e o hit “Gelo na balada”, música de abertura do show.

Dia 29, com direito a um grande público, João Bosco & Vinícius fecharam com chave de ouro as Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil. Com mais de 20 anos de carreira e um Grammy Latino na bagagem, além de 150 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, a consagrada dupla sertaneja apresentou seus principais sucessos como “Chora, me liga”, “Eu vou morrer de amor”, “Química” e “Deixa a gente quieto”.