Na tarde do último sábado, em atendimento especial, 360 moradores foram imunizados em duas UBSF da cidade

publicado em 17/01/2017

Muitos fernandopolenses compareceram nas UBSF abertas em horário especial

A Febre Amarela é uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. Ela voltou a causar preocupação em Fernandópolis desde que um macaco foi encontrado morto no dia 8 de dezembro de 2016, infectado com a doença. A melhor forma de se prevenir é tomando a vacina, que está disponível na rede pública de saúde e é altamente eficaz e segura.

No último sábado, 14, a Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis abriu duas unidades de saúde para vacinação contra a Febre Amarela, em pontos próximos ao local onde um macaco foi encontrado. As UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) “Pastor Marcelino Deúngaro”, no Jardim Rio Grande, e “José Ferreira Maia”, no Jardim Pôr do Sol, aplicaram 360 doses da vacina. Para a coordenadora de Vigilância em Saúde, Fabiana Pietrobon Lavezo, o número foi considerado satisfatório, pois somente os moradores dos bairros dessas áreas de abrangência foram imunizados na tarde de sábado.

Campanha intensa