Secretaria Municipal de Educação recebe as crianças de zero a cinco anos de idade

publicado em 06/01/2017

Depois do merecido descanso das férias, é hora de voltar para a escola. Na manhã desta próxima segunda-feira, 09, dezesseis CEMEI’s (Centro Municipal de Educação Infantil) de Fernandópolis iniciam as atividades do ano letivo. As equipes de profissionais dessas unidades escolares já se preparam para recepcionar os alunos, de zero a cinco anos, que estudam em período integral.

Desde a manhã da última segunda-feira, 02, a secretária de Educação, Flávia Resende, está visitando todas as escolas municipais para acompanhar de perto as reais necessidades de cada local e propor ações de melhoramentos. “Muitas unidades necessitam de reparos emergenciais, bem como a aquisição de materiais e investimentos. Pedimos a compreensão dos pais e familiares das nossas crianças, especialmente das CEMEI’s, onde as aulas já terão início na próxima semana e, várias delas, precisarão passar por ações de reforma, mesmo em período de funcionamento”, explicou Flávia.

Juntamente com a secretária, o prefeito André Pessuto também passou por diversas escolas municipais constatando as precárias condições de infraestrutura das unidades. “Durante a semana visitei as escolas e realmente muitas precisam de reparos urgentes. Já estamos providenciando esses serviços com a Secretaria de Obras”, destacou Pessuto.