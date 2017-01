São 10 vagas para professores e 20 para atletas que representam o município em competições de alto rendimento

publicado em 10/01/2017

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Fernandópolis terá inscrições abertas de 16 a 20 de janeiro para técnicos e atletas amadores do programa “Bom de Escola, Bom de Esportes”. A data prevista para apresentação do resultado e classificação final é 27 de janeiro. São 10 vagas para professores e 20 para atletas que representam o município em competições de alto rendimento.

As 10 vagas do cargo de “Técnico Desportivo Amador” são divididas em oito para graduados em Educação Física; uma para especialista na modalidade Karatê; e uma a especialista em futsal. A carga horária máxima do técnico desportivo será de 50 horas semanais e ele receberá por hora efetivamente trabalhada. A função do profissional será de orientar, supervisionar e lecionar técnicas desportivas de sua especialidade nos núcleos de esportes do município.

Para concorrer às vagas do cargo de “Técnico Desportivo Amador”, o candidato deverá possuir habilitação específica em Educação Física, devidamente comprovada, podendo inscrever-se em apenas uma área de atuação. No caso dos inscritos para as modalidades específicas, esta exigência poderá ser substituída pela comprovação de experiência na modalidade de atuação por meio de documentos específicos ou Registro no ‘CREF – Conselho Regional de Educação Física’.

Aos “Atletas Desportivos Amadores” serão 20 vagas. O auxílio financeiro a ser pago mensalmente está especificado no edital que pode ser consultado no site da Prefeitura de Fernandópolis (www.fernandopolis.sp.gov.br). Os candidatos às vagas de “Atletas Desportivos Amadores” deverão estar competindo como representantes de Fernandópolis, o que deverá ser comprovado no processo seletivo, bem como estar cadastrados no site da ‘SELJ – Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude’ do Estado de São Paulo, como atletas vinculados ao município.

A carga horária dos atletas será ilimitada, sujeita ao cronograma de treinamento. Cabe ao bolsista participar de treinamentos e competições oficiais que representem Fernandópolis e o estado de São Paulo em suas modalidades esportivas. Os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de 16 a 20 de janeiro, das 8h às 10h30 ou das 13h às 16h30, na rua Kazuyoshi Beppu, 305, Jardim Rio Grande (Núcleo da Cesp). Telefone: 3442-3234.





Seleção

A primeira fase da seleção contará com a análise do currículo/título do candidato e da proposta de trabalho na área de atuação. A segunda fase terá entrevista dos aprovados na análise de currículos/títulos. A atuação dos profissionais/ atletas selecionados será até o dia 31 de dezembro de 2017.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: ser brasileiro; ter no mínimo, 18 anos para “Técnico Desportivo Amador” e 16 anos para “Atleta Desportivo Amador”; ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência, quando for o caso; estar em dia com o serviço militar, se for o caso; estar em gozo dos direitos civis e políticos, se for o caso.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:cédula de identidade;certidão de nascimento e/ou casamento;certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;título de eleitor, quando for o caso;certificado de reservista se for o caso; curriculum vitae. Para concorrer a uma das vagas, tanto às de “Técnico Desportivo Amador” quanto às de “Atleta Desportivo Amador”, o candidato deverá comprovar pelo menos um dos vínculos abaixo relacionados com o município de Fernandópolis:Vínculo Estudantil: a unidade escolar onde estuda o atleta e/ou o técnico desportivo amador deverá expedir um atestado de frequência escolar assinado pelo diretor da escola;Vínculo Residencial: atestado de residência, expedido pela Delegacia de Polícia ou órgão competente;Vínculo Trabalhista: carteira de trabalho ou atestado fornecido pelo empregador em papel timbrado da empresa;Vínculo Esportivo: atestado ou identidade de atleta ou de técnico desportivo amador, expedido pela entidade a que pertence legalmente.