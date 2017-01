Menino Heitor, de 8 anos, conseguiu achar um doador compatível; foram cinco anos de espera até que medula compatível fosse encontrada

publicado em 30/01/2017

Depois de campanha nas redes sociais em busca de um doador de medula, o menino Heitor Otávio da Costa Oliveira, de 8 anos, passou na quinta-feira (26) pelo transplante em um hospital de Jaú (SP) e se recupera da cirurgia.

O garoto, que é de São José do Rio Preto (SP), luta contra a leucemia. Desde que o menino foi diagnosticado com a doença, os pais coordenam campanhas pelas redes sociais para encontrar um doador de medula para o filho. Foram cinco anos de espera até que uma medula compatível fosse encontrada.

Nas redes sociais, a família escreveu: “Dia 26 de janeiro vai ficar marcado como o dia da vitória do nosso pequeno grande #GuerreirinhoHeitorCosta. Deu tudo certo com o transplante do Heitor, ele está super bem. Agora temos que orar para que não tenha reação e que a medulinha pegue logo”.

Heitor foi diagnosticado com leucemia do tipo LLA, que é um câncer que invade o sangue com razoável rapidez e pode se disseminar por partes do corpo, como os gânglios linfáticos, fígado, baço, sistema nervoso central e testículos nos homens.

Por quatro anos, a opção médica foi tentar a cura do menino por meio de quimioterapia. Heitor deve seguir no hospital pelos próximos dias até receber alta, mas vai continuar tendo acompanhamento médico.