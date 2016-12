Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga

publicado em 20/12/2016

Da redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está ofertando diversas vagas de emprego para quem está em busca de oportunidades. São 50 vagas disponíveis nas mais diversas áreas em Votuporanga e mais cinco cidades da região: Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Jales, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos, levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS, para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

Em Votuporanga há uma vaga ofertada para vendedor interno. O salário oferecido é de R$1.300. O PAT de Votuporanga fica na rua Piauí, 3.234. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-4488.

Em Fernandópolis a vaga é para padeiro. O salário não foi informado. Os interessados podem procurar a rua Bahia, 1.202. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3442-3068.

Em Jales são duas vagas ofertadas entre auxiliar de limpeza e office boy. Os salários não foram informados. O PAT fica na rua 6, 2163. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3632-2700.

Em Santa Fé do Sul são nove vagas ofertadas entre técnico técnico mecânico em ar condicionado, vendedor pracista, vendedor de comércio varejista (Salário – R$880), faxineiro, costureira de máquina reta (Salário – R$1.200), recepcionista secretária, farmacêutico, auxiliar de limpeza (Salário – R$1.000) e caldeireiro de manutenção (Salário – R$2.672). O PAT da cidade fica na rua Onze, 1.220. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3631-1782.

Em São José do Rio Preto são nove vagas disponíveis no PAT. As ofertas são para vendedor interno (Salário – R$1.547), gerente de depósito (Salário – R$2.200), chefe de serviço de limpeza (Salário – R$1.223,07), chapeiro (Salário – R$1.240), supervisor de vendas comercial (Salário – R$1.800), estoquista (Salário – R$1.500) e instalador de antenas de televisão. O PAT fica na rua Boa Vista, 666. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3235-1222.

Catanduva é a cidade que mais oferta vagas de emprego nesta semana. As vagas são para operador de caixa (Salário – R$1.335), vendedor interno (Salário – R$1.280), supervisor de atendimento ao cliente (Salário – R$1.735), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (Salário – R$962,92), motorista de caminhão guincho pesado com munk (Salário – R$1.725), empregada doméstica nos serviços gerais, eletricista de alta tensão (Salário – R$1.657), almoxarife, balconista, eletricista, marceneiro, vendedor no comércio varejista (Salário – R$1.000), marmorista, farmacêutico, cozinheiro do serviço doméstico e mecânico de veículos.

O PAT de Catanduva fica na av. Com. Antonio Stocco, 537. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0017. (Colaborou Gabriele Reginaldo)