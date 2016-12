Hospital informou que PS será fechado por falta de condições financeiras; atendimento de urgência será feito pela Unidade de Pronto Atendimento

publicado em 26/12/2016

A Santa Casa de Fernandópolis (SP) suspendeu temporariamente nesta segunda-feira (26) o atendimento de emergência no pronto-socorro da entidade. Segundo informações da direção do hospital, a Santa Casa emitiu um comunicado informando que o pronto-socorro será fechado por falta de condições financeiras.

De acordo com a Santa Casa, os atendimentos passam a ser feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Quem mora em outras regiões devem procuram as unidades básicas de saúde do próprio município.

A unidade de atendimento de saúde do município disponibiliza atendimentos em regime de urgência e emergência nas especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e obstetrícia.

Em novembro, a Santa Casa de Fernandópolis anunciou o fechamento de uma das cinco alas do hospital, com isso, houve a diminuição de 33 leitos. Na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, a redução foi de 18 para 10 vagas.

A Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis foi inaugurada em setembro deste ano e tem 40 funcionários e dois médicos por período. A unidade tem capacidade para atender 90% dos pacientes de Fernandópolis e agora passa a atender os pacientes que antes buscavam a santa casa.