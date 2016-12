Vítima levou tiro na região do abdômen e foi encaminhada para Santa Casa de Votuporanga

publicado em 19/12/2016

Tiro assustou frequentadores do local

O que era para ser uma momento de confraternização na Prainha de Valentim Gentil terminou em confusão e um homem baleado neste domingo (18). Segundo informações, um bate-boca acabou com um morador do município baleado na região do abdômen. Os detalhes do crime ainda não foram totalmente revelados. A suspeita é que o disparo tenha partido de uma espingarda, porém a arma ainda não foi localizada para comprovação.