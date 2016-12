Aviso foi feito ontem para a Câmara Municipal de Valentim Gentil

publicado em 28/12/2016

Da redação

A Câmara Municipal de Valentim Gentil recebeu ontem um aviso de suspensão de fornecimento de energia elétrica na Prefeitura de Valentim Gentil, pela rede distribuidora de energia, a Elektro.

Em sua justificativa, a Elektro afirmou a falta de pagamentos do Executivo. “O objeto é o aviso de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em face do débito de faturas mantido pela referida municipalidade”, disse.