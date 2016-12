Show está marcado a partir das 21h, no Recinto de Exposições do Município

publicado em 28/12/2016

Da redação

Depois do sucesso do show de Michel Teló na noite de ontem, hoje quem sobe ao palco do Recinto de Exposições de Valentim Gentil, a partir das 21h, é o cantor peruano com o suingue envolvente da banda Cavaleiros do Forró.

A banda é atração garantida nas melhores festas universitárias e é sucesso em todas as rádios do Brasil. As músicas de maior sucesso são ‘Solteiro não leva chifre’, ‘Facetime’ e ‘Eu cobro um salário’, entre outras.

Já amanhã, é a vez de João Bosco & Vinícius, encerrando as festividades de Final de Ano. Os cantores são donos dos famosos sucessos ‘Deixa a gente quieto’, ‘Chora, me liga’, e ‘Química’.

As festividades são promovidas pela Prefeitura do Município, com apoio financeiro do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.