publicado em 22/12/2016

Foto G1

Uma tentativa de assalto a um carro-forte mobilizou a polícia forte em São José do Rio Preto, na tarde de hoje. Segundo informações policiais, os ladrões tentaram assaltar o veículo que iria abastecer uma lotérica. A avenida José Munia, na zona sul da cidade, foi isolada por conta da troca de tiros entre policiais e assaltantes. Motoristas que entram na cidade pela rodovia Washington Luís devem pegar um desvio por conta do isolamento na avenida.

De acordo com informações preliminares apuradas e veiculadas na rádio Cidade 1190 AM, clientes do local foram reféns durante o assalto e ainda houve policiais e assaltantes feridos por conta do tiroteio. As pessoas estão em estado de choque e há possibilidade de mais troca de tiros. Alguns reféns já foram liberados e os policiais encaminhados para o hospital da cidade.

No momento, várias equipes das polícias Militar e Civil estão próximas de um hipermercado e de um shopping, além do helicóptero Águia da PM que sobrevoa o local.