Saiba como preparar uma deliciosa pizza de micro-ondas

publicado em 11/11/2020

(Foto: Tudo Gostoso)

Ingredientes

1 ovo e 2 colheres de óleo

1 colher de sal e açúcar

1/2 xícara de leite

1 xícara de farinha de trigo

1 colher rasa de fermento

1 colher de molho de tomate

1/2 xícara de azeitona

1 kg de queijo ralado

1 massa de tomate

Modo de Preparo