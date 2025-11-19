O suspeito teria tentado jogar um veículo contra sua ex-companheira (Foto: Reprodução)
Franclin Duarte
franclin@acidadevotuporanga.com.br
Um funcionário público do município de Cardoso também foi preso no feriado após o cumprimento de um mandado de prisão por violência doméstica, expedido pela Justiça. Conforme a ocorrência, a investigação teve início após um episódio registrado na última terça-feira (18), quando o suspeito teria tentado jogar um veículo contra sua ex-companheira.
A vítima já possuía histórico de agressões anteriores, circunstância que reforçou a gravidade do caso e levou à rápida emissão da ordem judicial. Durante patrulhamento na região da Cohab, em Cardoso, policiais militares localizaram o suspeito. Após abordagem, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado imediatamente à delegacia para as providências legais.
Posteriormente, o homem foi transferido para a Cadeia Pública de Votuporanga, onde permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob apuração. O crime é investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e reunir provas para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.