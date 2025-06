A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Paraíba com Sergipe, na região central da cidade

publicado em 02/06/2025

A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência, isolar a área e organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta segunda-feira (2), um acidente envolvendo três veículos deixou uma mulher de 57 anos ferida em Votuporanga. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Paraíba com Sergipe, na região central da cidade.

De acordo com informações apuradas pelo jornal A Cidade, um veículo GM/Monza, que seguia pela rua Sergipe, no sentido Centro-Bairro, acabou colidindo na lateral de um Hyundai/HB20 branco, por motivos que ainda serão apurados.

Com o impacto, a condutora do HB20 perdeu o controle da direção e acabou atingindo um terceiro veículo, um Honda/HR-V, que estava estacionado na rua Paraíba.

O choque foi tão forte que uma passageira do GM/Monza, uma mulher de 57 anos, foi arremessada para fora do carro. Ela sofreu múltiplas escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. A vítima foi prontamente socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital para avaliação médica.

A Perícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os trabalhos no local para esclarecer as circunstâncias do acidente. A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência, isolar a área e organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado.