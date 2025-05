Ao todo, cinco pessoas foram presas, dois homens e três mulheres, todos de nacionalidade venezuelana, residentes em Diadema – SP

publicado em 26/05/2025

Os presos foram conduzidos à sede da DIG de Votuporanga, onde foram autuados em flagrante pelos crimes (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), prendeu um grupo criminoso, formado por cinco venezuelanos, suspeito de praticar furtos em farmácias de grandes redes na região Noroeste Paulista. As investigações começaram na última quinta-feira (22), após o registro de uma série de furtos de medicamentos de alto valor em farmácias de Votuporanga.

A partir da análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o veículo utilizado pelos suspeitos, um Fiat Siena preto, com placas de Diadema-SP. O trabalho de inteligência da Polícia Civil apontou ainda que os criminosos estavam hospedados em um hotel no centro de Mirassol.

A partir dessa informação, as equipes da DIG, com apoio do TOR, montaram uma operação de vigilância no local. Com base nas informações, os policiais abordaram o veículo quando ele deixava o hotel, conduzido por um dos suspeitos.

Dentro do carro, foram encontrados diversos medicamentos de alto valor, furtados das farmácias. Simultaneamente, outros dois integrantes do grupo, um homem e uma mulher, que deixavam o hotel a pé, foram abordados. Uma terceira mulher foi localizada dentro do hotel, e a quarta, em um salão de beleza nas proximidades, também foi detida.

Ao todo, cinco pessoas foram presas, dois homens e três mulheres, todos de nacionalidade venezuelana, residentes em Diadema - SP e em situação migratória irregular no Brasil. De acordo com a Polícia Civil, somente em Votuporanga o grupo furtou cinco farmácias de redes conhecidas.

Há registros preliminares de crimes semelhantes também em Fernandópolis e Jales, além de fortes indícios de que a quadrilha tenha atuado em outros municípios da região. Os medicamentos apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 50 mil. Contudo, a estimativa é de que o total dos itens furtados pelo grupo ultrapasse R$ 100 mil, considerando que boa parte já havia sido repassada a receptadores.