Acusados ainda tentaram fugir, mas foram presos após uma perseguição policial que se iniciou pelas ruas do bairro São João

publicado em 28/05/2025

Durante a busca pessoal, os PMs encontraram a bolsa, que estava com os suspeitos, contendo dois tijolos prensados de maconha (Foto: Divulgação)

Da redação

Na noite desta terça-feira (27), a Força Tática da Polícia Militar prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas. A ação aconteceu na rua José Abdo, no bairro São João, zona Sul de Votuporanga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia realizava um patrulhamento de rotina com foco no combate a roubos, furtos, tráfico de drogas e outros crimes quando, ao chegarem na rua José Abdo, visualizou um indivíduo, já bastante conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Naquele momento ele entregava uma bolsa a dois homens que estavam em uma motocicleta.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade. Poucos minutos depois, os policiais conseguiram abordar os indivíduos, identificados como A.D.L.C. e J.M.S., ambos moradores da cidade de Cosmorama.