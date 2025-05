Uma bebê de apenas cinco dias de vida sofreu uma queda de uma incubadora dentro da Santa Casa de Araçatuba

publicado em 22/05/2025

O pai da criança, Érik Guilherme Rosa, de 26 anos, relatou que foi informado do ocorrido durante uma visita ao hospital (Foto: Reprodução/Tv Tem)

Da redação

Uma bebê de apenas cinco dias de vida sofreu uma queda de uma incubadora dentro da Santa Casa de Araçatuba. Segundo relato dos pais, a recém-nascida estava internada apenas para ganhar peso, sem apresentar nenhum outro problema de saúde até então.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade, e o hospital informou que instaurou uma sindicância interna para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da criança, Érik Guilherme Rosa, de 26 anos, que trabalha com serviços gerais, relatou que foi informado do ocorrido durante uma visita ao hospital no período da tarde.

Ele afirma que a filha estava internada apenas devido ao baixo peso ao nascer e que utilizava uma sonda para alimentação, sem necessidade de UTI ou suporte avançado de vida. “Ela estava bem. Não tinha nenhum outro problema de saúde, só precisava ganhar peso”, declarou o pai, visivelmente abalado.

Após a queda, a bebê foi submetida a uma série de exames que identificaram um coágulo no cérebro e uma fratura no crânio, lesões que preocupam a família e as equipes médicas. A Santa Casa ainda não divulgou detalhes sobre como a queda ocorreu, mas garantiu que acompanha de perto o quadro da criança e que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir o atendimento e a investigação dos fatos.