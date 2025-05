Ao chegar ao local, os policiais encontraram E.M.D.S.G., que estava em posse de um Ford Ecosport com registro de furto

publicado em 13/05/2025

Após a elaboração do boletim de ocorrência de averiguação de furto e localização de veículo, o carro foi devolvido à proprietária (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem identificado com as iniciais E.M.D.S.G., foi preso em um motel de Votuporanga após ser encontrado com um veículo Ford Ecosport com registro de furto. A ocorrência deu início após o irmão do suspeito acionar a Polícia para localizar o irmão que estava em um quarto de motel. O caso aconteceu anteontem em Votuporanga.

De acordo com as informações da polícia, os PMs foram acionados para atender a uma ocorrência nas proximidades da rodovia Péricles Belini. De acordo com o chamado, um homem procurou ajuda para localizar o irmão, que estaria em um quarto de motel e se recusava a sair.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram E.M.D.S.G., que estava em posse de um Ford Ecosport com registro de furto. Diante da constatação, o homem e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Votuporanga. Após a elaboração do boletim de ocorrência de averiguação de furto e localização de veículo, o carro foi devolvido à proprietária.