A operação cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em diferentes bairros de Rio Preto

publicado em 07/05/2025

Polícia cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em investigação contra a 'guerra de bairros' em Rio Preto (Foto: G1/Polícia Civil/Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), uma operação para cumprir três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre a violenta disputa territorial entre facções criminosas em São José do Rio Preto.

De acordo com a polícia, os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em homicídios motivados por rivalidades ligadas ao tráfico de drogas. As ações ocorreram nos bairros Vila Moreira, João Paulo II e Jardim Canaã, apontados como pontos de tensão e conflito entre grupos criminosos rivais.

As investigações apontam que os confrontos armados entre os envolvidos vêm colocando em risco moradores e intensificando o clima de insegurança nas comunidades.