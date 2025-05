Um homem, morador de Estrela d’Oeste, foi surpreendido pela própria esposa enquanto estava no local acompanhado de uma garota de programa

publicado em 28/05/2025

A Polícia Militar não apenas precisou conter o início de um tumulto, como também se deparou com uma situação ainda mais delicada (Foto: Agência Brasil)

Da redação

O que seria uma madrugada de diversão terminou em confusão, flagrante policial e desentendimentos conjugais na madrugada de segunda-feira (26) em um motel de Fernandópolis. Um homem, morador de Estrela d’Oeste, foi surpreendido pela esposa enquanto estava no local acompanhado de uma garota de programa.

O episódio tomou proporções ainda maiores quando a esposa, que também estava no motel, acionou a Polícia Militar após reconhecer o carro do marido estacionado em um dos apartamentos. Segundo o relato da mulher, ela teria ido ao local para “tomar banho com uma amiga”, mas acabou se deparando com a traição.

Ao chegar, a equipe da Polícia Militar não apenas precisou conter o início de um tumulto, como também se deparou com uma situação ainda mais delicada: durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente cinco gramas de cocaína e cinco gramas de maconha com o casal.

Questionados, os envolvidos alegaram que as drogas seriam destinadas ao consumo próprio, justificando que serviriam para “apimentar o momento”. Diante da circunstância, os policiais conduziram todos os envolvidos até o Plantão Policial de Fernandópolis, onde o caso foi registrado como tráfico privilegiado, uma tipificação mais branda prevista quando não há indícios de participação em facções criminosas nem antecedentes criminais relevantes.