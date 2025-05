O caso revolta na população, após o agressor, de 23 anos que havia sido preso em flagrante, mas ganhou liberdade após passar por audiência de custódia

publicado em 22/05/2025

Maísa de Jesus Silva, de 28 anos, morreu nesta terça-feira, em Jales, após ter sido agredida por seu companheiro no último sábado (Foto: Reprodução/ Região Noroeste)

Uma mulher identificada como Maísa de Jesus Silva, de 28 anos, morreu na terça-feira (20), em Jales, após ter sido agredida por seu companheiro no último sábado (17). O caso gerou comoção e revolta na população, após o agressor, de 23 anos que havia sido preso em flagrante, mas ganhou liberdade após passar por audiência de custódia.

O crime aconteceu em uma residência na rua dos Cravos, no bairro Jardim Oiti. Segundo a Polícia Militar, Maísa foi encontrada ensanguentada, porém consciente, e relatou ter sido agredida com socos e chutes, além de ter sido ameaçada de morte pelo companheiro.

A vítima foi socorrida às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Enquanto isso, o agressor fugiu do local, mas foi localizado nas proximidades pelos policiais.

Aos agentes, ele admitiu ter discutido com Maísa e confessou as agressões. O laudo médico da UPA confirmou diversas lesões, compatíveis com espancamento.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Entretanto, apesar da gravidade do crime, ele foi liberado após a audiência de custódia, gerando revolta e indignação tanto entre familiares quanto na população.

Na manhã da última terça-feira (20), a Polícia Civil confirmou o falecimento de Maísa, em decorrência das complicações provocadas pelos ferimentos. O exame necroscópico será essencial para atestar oficialmente a causa da morte e orientar os próximos passos da investigação.