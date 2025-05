O acidente aconteceu na rodovia Waldemar Lopes Ferraz, estrada que liga os municípios de Cardoso com Riolândia

publicado em 23/05/2025

O condutor de um veículo teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e tombasse às margens da rodovia (Foto: Reprodução)

Da redação

Na tarde desta quinta-feira (22), um acidente foi registrado na rodovia Valdemar Lopes Ferraz, que liga os municípios de Cardoso e Riolândia. De acordo com as informações obtidas, o condutor de um veículo teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e tombasse às margens da rodovia. As causas exatas do acidente ainda são desconhecidas.

Equipes de socorro e emergência foram rapidamente acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos, além de avaliar as condições do veículo e do motorista.

A Perícia Técnica foi acionada, e as autoridades irão investigar as possíveis causas do acidente, considerando fatores como falha mecânica, condições da pista, clima ou eventuais atos de imprudência por parte do condutor ou de terceiros.